12日（金）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のリガーレ仙台はリベロの藤井莉子（27）が退団することをクラブ公式サイトで発表した。 リガーレ仙台は2026-27シーズンから新設されるSV.LEAGUE GROWTH（SV グロース）に参戦することが決まっている。 藤井は松蔭大学を卒業し、2021年にNECレッドロケッツ（現・NECレッドロケッツ川崎）に入団。2024年には中国の天津渤海銀行女子バレー