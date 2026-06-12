アメリカ、カナダ、メキシコの３カ国共同開催によるＦＩＦＡワールドカップ（Ｗ杯）が、６月１１日に幕を開けた。開幕戦はメキシコシティースタジアムで行われた地元メキシコと南アフリカの顔合わせ。Ｗ杯の現地取材が今回で１２度目となるサッカージャーナリスト・石川聡さんが４０年前に「あの伝説のシーン」を目撃したスタジアムからリポートする。２０１０年南アフリカ大会のオープニング（1−1の引き分け）と同カードとな