確定した裁判をやりなおす再審制度の見直しに関する刑事訴訟法改正案は、12日の衆議院法務委員会で与党に加え、参政党の賛成で可決されました。井上法務委員長「本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。起立多数、よって本修正案は可決いたしました」再審制度の見直しに関する改正案には、再審開始の決定に対する検察官による抗告、つまり不服申し立てを「原則禁止」することなどが盛り込まれています。参政党は、再審請求審で検察