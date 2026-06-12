お笑いコンビ、鬼越トマホークの良ちゃん（40）が11日放送のテレビ朝日系「アメトーーク！」（木曜午後11時15分）に出演。人気バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」に影響を受けたとみられるテレビ番組について語った。番組のテーマは「どんな仕事も断らないと思われてそう芸人〜Weare働きアリ〜」。蛍原徹（58）から「Weare働きアリ」のサブタイトルについて聞かれ、みなみかわは「我々は仕事断りませんから、制作陣