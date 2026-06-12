日産自動車はＡＩ（人工知能）を活用し、新型車の開発期間の大幅な短縮に乗り出す。ブランドを象徴する「スカイライン」で半分以下の２６か月に縮め、２０２７年前半にも新型車を発売する方針だ。開発サイクルを早めて市場への投入を加速し、苦境が続く国内外市場で巻き返しを図る。イバン・エスピノーサ社長が読売新聞のインタビューで明らかにした。これまでの開発期間は５５か月程度だったが、ＡＩを活用した新たな手法で