サッカー日本代表MF久保建英（25）が11日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜後9・54）にVTR出演。元日本代表の内田篤人氏（38）と対談し初戦のオランダ戦（15日午前5時）の展望について語った。初戦の相手はこれまで通算0勝1分2敗のオランダ。「今大会イチの守備の堅さ、守備の層があると思うので、それを頼ってちょっと引いてくれればいいな」と分析した。「引いてくるしブロックも堅いと思うので、ミドルシ