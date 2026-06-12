華道家の假屋崎省吾さん（67）が12日、自身のブログを更新。9日に86歳で亡くなった、女優中村玉緒（本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんをしのんだ。假屋崎さんは、中村さんとのツーショット写真をアップし「人気番組プレバトにご出演のときも、ご一緒させていただき、いけばなを」と番組出演時の思い出をつづった。「その後、中村玉緒さん、着物のブランドをお持ちで、よく着物のお見立て会の会場でも一緒させていただきました