与野党は、参院の英語表記「ＨｏｕｓｅｏｆＣｏｕｎｃｉｌｌｏｒｓ」の見直しに向けた検討を始めた。「Ｃｏｕｎｃｉｌｌｏｒｓ」は、海外で評議員や地方議員を指すことが多く、参院議員が海外訪問時に現地で理解されにくいとの指摘があった。議院運営委員会理事会で議論する。英語表記が見直されれば、１９４７年に参院が誕生してから初めて。自民党は１０日の同理事会で米国で上院を意味する「Ｓｅｎａｔｅ」への変更が念