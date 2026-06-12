ボートレース大村で１７日から２２日まで行われる「ボートレース発祥地記念Ｇ２・第３０回モーターボート誕生祭」のＰＲため、関係者がキャンペーンレディの長谷莉花さんを伴って、大阪市のデイリースポーツを訪問した。５月の秩父宮妃記念杯（びわこ）でＧ２初優勝を飾って勢いに乗る中村日向（香川）をはじめ、初日１２Ｒのドリーム戦に出場する今垣光太郎（福井）、浜野谷憲吾（東京）のベテラン勢に、西橋奈未（福井）、