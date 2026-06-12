IMP.の椿泰我が出演するRCCテレビ「イマナマ！」の人気コーナー「IMP.椿泰我の広島パンパカパーン」の第72回が放送され、人気1位商品を当てにチャレンジした。今回は尾道市にある元フレンチシェフが営む「tatsuki BAKE」へ。フランス料理からインスパイアされたベーグルや創作パンが販売されており、パンの他にはもち米や小麦粉を練った生地を揚げシナモンとしょうがのシロップに漬けた韓国の伝統菓子「ケソンジュアク」をアレ