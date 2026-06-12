Mike Andronico/CNN Underscored（CNN）最高のポータブルスピーカーは、あらゆる場面を盛り上げてくれる。次のホームパーティーをにぎやかにしたいときも、屋上やビーチで質の高いサウンドを楽しみたいときも、はたまたシャワー中の熱唱に欠かせないバックバンドとしてもポータブルスピーカーは活躍してくれる。しかし、ポケットサイズの小型機から円筒型の製品まで選択肢は無数だ。どれをとっかかりにすればいいのか――。大丈夫