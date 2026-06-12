お笑いコンビ、きしたかの高野正成（36）が11日放送のテレビ朝日系「アメトーーク！」（木曜午後11時15分）に出演。よく会う芸人らの楽屋エピソードを語った。番組のテーマは「どんな仕事も断らないと思われてそう芸人〜We are働きアリ〜」。蛍原徹（58）から「We are働きアリ」のサブタイトルについて聞かれ、みなみかわは「我々は仕事断りませんから、制作陣からしたら都合の良い愛人であり、女王アリにいわゆる貢ぎ物をする