タレント関根勤（72）が12日、公式Xを更新。9日に肺炎により86歳で亡くなった女優中村玉緒（本名奥村玉緒）さんをしのんだ。公式アカウントとしている「関根勤info」を通じ「【中村玉緒氏の訃報に際して関根勤よりコメントさせていただきます】」と書き出した。「玉緒さんにもうお会い出来ないと思うととても残念です。玉緒さんは、とても優しくて面白くて、玉緒さんの周りはいつも笑顔で溢れていました」と記述。「旦那さんの勝新