6月12日（日本時間）、「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」が開幕した。熱狂の一方で、影を落としているのがチケット価格の異常な高騰問題だ。ニュース番組『news23』（TBS系）では、6月9日、この価格高騰問題について特集された。「番組では、決勝戦のチケットの最高額が約560万円、ニューヨークではホテル1泊が10万円超、バスや鉄道の交通費も “便乗値上げ” で割増料金になると紹介されました。このVTRを受け、小川彩