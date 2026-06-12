歌手・早見優が１２日、ブログを更新し、今月９日に肺炎のため８６歳で亡くなった俳優の中村玉緒さんを追悼した。早見は「中村玉緒さんの訃報に接し、とても寂しい気持ちです。毎年のように節分の行事でご一緒させていただきましたが、いつお会いしても明るく、周りをぱーっと華やかな雰囲気にしてくださる素敵な方でした」と玉緒さんとの思い出をつづった。さらに「優しい笑顔と温かなお人柄に、たくさんの方が元気をいただ