「現在、マイケル・ジャクソンの伝記映画が世界各国で大ヒットを記録しています。しかし、生前、マイケルが姉のように慕っていたダイアナはこの映画を観ることさえ拒否しているというのです」（在米ジャーナリスト）5月下旬、“モータウンの女王”こと ダイアナ・ロス（82）が11年ぶりの来日公演を行い、往年のファンを沸かせた。そんなダイアナは現在、海外メディアで別の話題の中心にもなっている。世界的ポップスターだったマイ