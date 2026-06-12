おもちゃで遊ぶ子猫の姿が話題になっています。投稿は記事執筆時点で1万回以上再生され、「元気いっぱいだね」「白刃取りが上手でびっくり」といったコメントが寄せられました。 【動画：保護されてから５日目の子猫→いっしょに『猫じゃらし』で遊んだら、両前足で…『尊い光景』】 保護5日目の子猫、ひまわりちゃん YouTubeチャンネル『ねこたま庵』では、保護猫のひまわりちゃんの日常が紹介されています。 保護さ