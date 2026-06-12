ハンモックでくつろぐ猫さん。しかしよく見ると…なにかがおかしい。その正体を知ったとき、思わず笑いが止まらなくなってしまいそうです。「いや…どういう状況なんだろ」「猫の姿をしたエイリアン」「王冠か何かかと思いきやｗ」といったコメントが寄せられ、7000以上の高評価が集まっています。 【動画：ハンモックでくつろぐ猫→頭に『王冠のようなもの』がついていると思ったら…『まさかの光景』】 王様、ハンモックに