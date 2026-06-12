インスタグラム更新大相撲の第65代横綱、貴乃花光司さんが11日、自身のインスタグラムを更新。お茶目な表情を浮かべる写真とともにテレビ番組収録を報告すると、ファンから様々な声が上がった。スーツに身を包んだ貴乃花さんが、目を見開いて口角を上げている。自身のインスタグラムに「本日は、テレビ出演の収録でした。さんまさんとマツコさんにお会いできました」とつづり、「私は、第二次ベビーブームに生まれました。沢