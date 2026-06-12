猫の『鼻の色』が変化するのはなぜ？考えられる原因3選 1．興奮や運動による血流の変化 猫の鼻の皮膚は非常に薄く、すぐ下を通る毛細血管の血流が色に直接反映されやすい特徴があります。 そのためおもちゃで激しく遊んだ後や、何かに驚いて興奮しているときは、心拍数が上がって血流量が増え、鼻の色だけでなく、耳や肉球も鮮やかなピンク色や赤っぽい色へと変化しがち。 人間が運動したときに顔が赤くなる