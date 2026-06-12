スポーツプロデューサーの長嶋一茂さんは、FIFAジャンニ・インファンティーノ会長の金儲け主義に腹の虫がおさまらず、「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）で際どいコメントを乱発して、司会の羽鳥アナに「イエローカード」を食らった。転売サイトで3億6800万円で出品サッカーW杯北中米大会が開幕、2026年6月12日放送の「モーニングショー」ではチケットの高さが話題になった。今大会は購入希望が多いと料金が上がるダイ