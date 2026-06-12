人気ラッパーのジェイ・Ｚとエミネムが、2001年の「レネゲイド」以来初めて同一楽曲にクレジットされることが明らかになった。ラッパーのラキム、クラプト、ヒップホップアーティストのマスタ・キラによるコラボレーション・アルバムが8月28日にリリース予定で、エグゼクティブ・プロデューサーのマシュー・"M80"・マーコフがインスタグラムに手書きのトラックリストを投