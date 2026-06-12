香川県立中央病院の会見香川県庁12日午前 香川県立中央病院で手術後に亡くなった70代の男性について、県は「病院に過失があった」として、遺族に損害賠償を支払い和解する方針を12日、明らかにしました。 香川県立中央病院で2022年9月、ロボット支援による腎臓の腫瘍摘出手術を受けた県内の70代の男性が術後に出血性ショックで死亡しました。 病院の医療事故調査委員会は、手術中に動脈の損傷を止血する際、糸で