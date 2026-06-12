天体の位置や動きなどを社会や個人の性質などと結び付けて占う「占星術」は古代バビロニア発祥とされ、現代でも根強く愛されています。科学的研究によると占星術と社会の出来事や人間の性格を結び付ける証拠は一切見つかっていないにもかかわらず、古代から現代にわたって占星術が求められ続けている理由について、アメリカのコーネル大学で大衆文化に関する大規模講義を担当する名誉教授であるグレン・C・アルトシュラー氏が解説