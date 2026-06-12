俳優の中西智也、６人組男性グループ「ＥＮＪＩＮ」のメンバー・草地稜之らが出演する舞台「おそ松さんｏｎＳＴＡＧＥ〜ＳＩＸＭＥＮ’ＳＳＨＯＷＴＩＭＥ〜２ｎｄＳＥＡＳＯＮ２」が１２日、東京・品川プリンスホテルステラボールで開幕した。アニメ「おそ松さん」同様のニートでクズな６つ子に加え、イケメンバージョンの６つ子「Ｆ６（シックス）」によるパフォーマンスが融合した舞台。１２人が勢ぞろいする