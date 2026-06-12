◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」野村克也さんは巨人ファンだった。ヤクルト監督時代、巨人批判で遺恨試合を演出したが、こんな話を聞かせてくれた。「俺は高校の頃、巨人に憧れていた。でも当時、巨人には藤尾茂さんというすごい捕手がいて、入ってもレギュラーになれないと思った。貧乏な母子家庭だったから、一日も早くレギュラーになって、母親に楽をさせてあげたかったんだ。だから巨人以外の入団テストを受けたんだ