１２日、リンゴを食べるシャンシャン。（成都＝新華社配信／Ｐａｎｄａ３６５提供）【新華社成都6月12日】中国四川省にある中国ジャイアントパンダ保護研究センター雅安碧峰峡基地で12日、日本生まれのパンダ、シャンシャン（香香）が9歳の誕生日を迎えた。１２日、リンゴを食べるシャンシャン。（成都＝新華社配信／Ｐａｎｄａ３６５提供）