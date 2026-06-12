全国のスシローで、2026年6月15日より「感謝一杯。腹一杯。スシローの日」の第2弾を開催！「ジャンボとろサーモン」が感謝の特別価格・110円（税込）〜になるほか、値段そのまま倍切りにした「倍切り！うなぎの蒲焼き」や、こだわりの3貫盛りが登場します☆ スシロー「感謝一杯。腹一杯。スシローの日2026 第2弾」 キャンペーン開始日：2026年6月15日（月）販売店舗：全国のスシロー店舗※店舗によって価格が異な