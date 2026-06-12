◆陸上日本選手権第１日（１２日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）男子１５００メートル予選で愛知・名古屋アジア大会（９月）に１万メートルで内定している鈴木芽吹（トヨタ自動車）が３分４１秒４３の２組１０着で予選敗退。「まずは予選突破をしていこうと思っていたが、力の差はあった」と肩を落とした。本職外である１５００メートルの出場には「次につなげる意図で出場を決めた」昨年の東京世界陸上に１万メートルで出場