湖北省武漢市を走る懸垂式モノレール「光谷光子号」。（武漢＝新華社記者／田中全）【新華社北京6月12日】中国交通運輸部は11日、5月末時点で31省・自治区・直轄市と新疆生産建設兵団の54都市で地下鉄やモノレールなど都市軌道交通路線346本が営業しており、月間運行本数が382万本だったと発表した。営業距離は1万1813.5キロとなった。