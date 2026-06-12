俳優・吉沢亮が、22日発売『美的』8月号SPECIAL EDITION（小学館）の表紙に登場。約2年ぶりに同誌の表紙を飾る吉沢は、シックなグレーのシャツをまとい、光と影のなかで静かな色気をたたえた洗練の眼差しを披露する。【写真】他では見られない…！吉沢亮の美しすぎる“ミラー越し”横顔カット映画『国宝』での熱演が光り、「第49回日本アカデミー賞」最優秀主演男優賞をはじめ、「第35回日本映画批評家大賞」「第50回報知映画