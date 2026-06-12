知人の男性に「月に100万円」稼げるなどと特殊詐欺の「かけ子」に勧誘したとして24歳の男が逮捕されました。警察によりますと、自称・自営業の稲田充希容疑者（24）は去年12月、仲間と共謀して知人の男性に「月に100万円稼げる」などと特殊詐欺の「かけ子」に勧誘した職業安定法違反の疑いがもたれています。稲田容疑者は、秘匿性の高い通信アプリで男性に「一人で海外に行くのは不安だろうから、私も同行する」「仕事で行くのはカ