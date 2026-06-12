作家の志茂田景樹さんが、今月9日に肺炎で亡くなったことがわかった俳優の中村玉緒さんへの追悼を、自身のXに投稿しました。 【写真を見る】【 中村玉緒さん 死去 】志茂田景樹さんが追悼「見事な刺繍のタイツをいただいた」テレビ共演の思い出を綴る志茂田さんは、自身と中村さんがテレビで共演した際のことを回想しています。 ▽▽▽▽志茂田景樹さん追悼全文▽▽▽▽中村玉緒さんが逝ってしまわれた。同年で親