20026年ワールドカップの開会式がメキシコのメキシコシティ・スタジアム（アステカ・スタジアム）で開催され、コロンビア出身の世界的アーティストであるシャキーラが圧巻のパフォーマンスを披露した。今回の開会式はメキシコ文化やラテン文化を前面に押し出した演出が特徴となったと『MUNDODEPORTIVO』は報じている。メキシコ出身の女優サルマ・ハエック氏が登場し、「ビバ・メヒコ、そしてサッカー万歳！」と開幕を宣言。歌手ア