俳優の本田翼が自身のInstagramを更新し、東京・麻布台ヒルズギャラリーで開催中の「THE MONSTERS 10周年記念展 東京」を訪れた際のオフショットを公開した。 参考：本田翼、東京ディズニーシーのグルメを大満喫変装ナシでファンからは「バレないの？」 投稿では、6月11日から7月5日まで開催されている同展を一足先に“マイラブブ”とともに鑑賞したことを報告。色とりどりのぬいぐるみが壁一面を埋め尽