スマートフォン向けゲーム『モンスターストライク』とTVアニメ『NARUTO-ナルト- 疾風伝』の初コラボが、6月12日12時より開催されることが発表された。 【画像あり】ガチャ、ログイン、クエストなどで登場するキャラクターたち一覧 本コラボは、6月12日12時から7月2日11時59分までの期間限定で実施される。コラボガチャやコラボクエスト、ログインボーナス、ミッション報酬などで『NARUTO-ナル