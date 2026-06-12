アルネ・スロット監督を解任し、新たにアンドニ・イラオラ監督の就任を発表したリヴァプール。新チーム作りが求められる今夏の移籍市場での動きは注目を集めている。すでにモハメド・サラーやアンドリュー・ロバートソン、イブラヒマ・コナテらの退団が決まっているなか、キャプテンであるフィルジル・ファン・ダイクも狙われているという。トルコ人ジャーナリストのヤーズ・サブンジュオール氏によると、トルコの強豪ガラタサライ