アルネ・スロットに代わってリヴァプールの新指揮官に就任したアンドニ・イラオラには、新シーズンの課題としてFWアレクサンデル・イサクとウーゴ・エキティケの共存問題を解決しなければならない。両者は昨夏に加わった選手だが、まだまだ連携は完成していない。イサクには怪我もあり、さらにエキティケはシーズン終盤に右アキレス腱断裂の大怪我で長期離脱が決定。年内の復帰は困難と見られる。2人が新シーズンに揃うのはしばら