タレントの関根勤さん（72）が12日、肺炎のため9日に86歳で亡くなった、中村玉緒さんを追悼しました。2人はバラエティー番組『さんまのスーパーからくりTV』で共演していました。関根さんは「玉緒さんにもうお会い出来ないと思うととても残念です。玉緒さんは、とても優しくて面白くて、玉緒さんの周りはいつも笑顔で溢れていました」と思い出を回顧。続けて、「旦那さんの勝新太郎さんをはじめ昭和の名優さん達のエピソードを聞く