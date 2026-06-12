俳優中島健人主演の映画「ラブ≠コメディ」（７月３日公開）の完成披露試写会が１１日に東京都内で行われた。長濱ねる、板谷由夏らと共に塩野瑛久（３１）が登壇した。国宝級イケメンに名前を連ねる端正な顔立ちで知られ、壇上では映画・ドラマなどではわかりにくい、小顔と９頭身にも見えるたたずまいが際立った。ＮＨＫ大河ドラマ「光る君へ」の一条天皇役などで知られる。映画「ラブ≠コメディ」では、ラブコメ一色の活