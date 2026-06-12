サッカー元日本代表ＦＷ柿谷曜一朗さんの妻で、２４年８月に第３子を出産したタレント・丸高愛実が、近影をアップし話題になっている。１２日までにインスタグラムで「インスタをはじめてから一度も変えてないこのうさぎのアイコン『志村けんのだいじょうぶだぁ』でひとみ婆さんのコントでバニーちゃんになった時、自撮りした１枚でした」と現在の自身のアイコンについて触れた丸高。「アイコンで覚えてくれている方もたく