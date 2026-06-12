ディーン・フジオカ主演のフジテレビ系ドラマ「ＬＯＶＥＤＯＮＥ」（水曜、後１０・００）第９話が１０日、放送され、人気お笑いトリオのメンバーの演技に「鬼気迫る」「迫力すごかった」と驚きの声があがった。アパートで孤独死した老人・須崎秀夫の遺体が発見され、他殺の可能性も視野に捜査が始まる−−というストーリーだった。白髪の７５歳の老人・須崎を演じていたのが、渡辺正行、ラサール石井とのお笑いトリオ「コン