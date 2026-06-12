◆陸上日本選手権第１日（１２日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）男子１５００メートル予選で、早大ルーキーの本田桜二郎（１年）が３分３７秒５３の自己ベストをマークし、２組１着、全体トップのタイムで決勝進出を決めた。実業団のトップ選手が集う中、ラスト１００メートルのスパート合戦で勝ちきり「思ったよりハイペースで進んだことで、自分としては（前に）出ること無く、ラスト勝負だけだった」とさわやかに汗をぬぐ