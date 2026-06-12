日本サッカー協会は１２日、サッカーのＷ杯北中米３カ国大会に臨む日本代表のＭＦ遠藤航選手が、けがのため離脱すると発表。遠藤はＸで「今回の活動をもって代表を引退することにします。これからは一人のファンとして日本代表を応援していきます」と代表引退を表明した。遠藤はシンガー・ソングライターの米津玄師と「ＮＨＫサッカーテーマＳＰＥＣＩＡＬ対談」（１９日、後０・２０）で共演すること、総合とＢＳで「スポー