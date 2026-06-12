◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス―阪神（１２日・京セラドーム大阪）阪神・福島圭音外野手、桐敷拓馬投手が１２日、１軍に合流した。福島は５月３０日に出場選手登録を抹消されており、藤川監督は「福島は猪突猛進型なので、バント失敗とかでそれを何とも思わないんですよ。野球って連携プレーなのでサインの遂行といいますか、（その）理解がなかなか追い付いてこないというか。必ず克服できると思う」と説明し