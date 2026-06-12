6月12日、俳優の中村玉緒さんが肺炎のため亡くなったことが所属事務所の長良プロダクションから発表された。【写真】ふたりで肩を並べて…中村玉緒さんインスタグラム最後の投稿中村玉緒さんの逝去に相次ぐ哀悼コメント同事務所によると、患っていた肺炎のため、今月9日に息を引き取ったとのことだ。発表直後、Xでは“中村玉緒さん”がトレンド入りし、《どうか安らかに…天国で勝さんと楽しくお過ごしください》《本当に色