歌舞伎俳優の片岡愛之助（54）が12日、自身のブログを更新し、9日に肺炎のため死去した女優の中村玉緒さん（享年86）を追悼した。玉緒さんは歌舞伎界の名門「成駒屋」の出身で、二代目中村鴈治郎を父に、四代目坂田藤十郎を兄に持つ。愛之助は「一昨日ドラマのヘアメイクさんとお話ししていて、ふと僕が玉緒さん元気かなぁなんて久しぶりに玉緒さんのお話をしたばかりで、虫の知らせかなと」とつづり、「玉緒さんとはお仕事