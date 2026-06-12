テレビ朝日系「アメトーーク」が１１日に放送され、蛍原徹がＭＣを務めた。この日は「どんな仕事も断らないと思われてる芸人」。過酷なロケや驚がくのスケジュールを明かした。三四郎・小宮浩信は過酷な海外ロケ中に遭遇したトラブルを述懐。「海外のロケでスペインに行ったんですよね。スペイン１週間ロケ。朝から晩までやって最終日に車上荒らしにあって。スタッフさんとかコーディネーターの人が『おい！ポリーシア（警