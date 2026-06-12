◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会東京六大学野球リーグの慶大は１２日、１３日に神宮球場で行われる全日本大学野球選手権大会の準決勝に向けて神奈川・横浜市内の同校グラウンドで調整した。堀井哲也監督（６４）が取材に応じ、ここまでの２試合の振り返りと準決勝への意気込みを示した。今大会は初戦で函館（北海道学生）に７―０で８回コールド勝ち、準々決勝では日体大を１１―１の６回コールド勝ち