車の仕入れをめぐって「出資すれば売却利益が出る」などとうそを言い、中古車販売会社から現金220万円をだまし取ったとして、福岡県に住む54歳の男が12日、逮捕されました。 有印私文書偽造と同行使、詐欺の疑いで逮捕されたのは、福岡県粕屋町のトラック運転手の男（54）です。 男は2019年9月、中古車販売店を営む男性（49）に対し、「車を仕入れる資金を募っていて、出資すれば利益が得られる」などとうそを言い、偽の契約書を